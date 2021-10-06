Oppo будет обновлять Android на дорогих смартфонах больше раз, чем на дешёвых

Так, «народная» линейка Oppo A будет получать лишь один крупный апдейт Android. В то же время более дорогие Oppo Reno могут рассчитывать как минимум на два обновления. Но больше всего, пишет Equal Leaks, повезло владельцам Oppo Find X — эти устройства компания намерена обеспечивать самым новым Android на протяжении 3 лет!

Если же говорить о патчах безопасности, то тут ситуация поприятнее. Базовая A-серия сможет рассчитывать на поддержку в течение трёх лет, а Oppo Reno и Oppo Find X всех четырёх лет.