Oppo будет обновлять Android на дорогих смартфонах больше раз, чем на дешёвых

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Oppo будет обновлять Android на дорогих смартфонах больше раз, чем на дешёвыхПричём разница порой может достигать 2 лет!
Компания Oppo опубликовала свежий план по обновлению своих смартфонов до свежайших версий Android. В результате стало известно, что китайский производитель в этом вопросе отдаст предпочтение более дорогим аппаратам, нежели доступным.
Так, «народная» линейка Oppo A будет получать лишь один крупный апдейт Android. В то же время более дорогие Oppo Reno могут рассчитывать как минимум на два обновления. Но больше всего, пишет Equal Leaks, повезло владельцам Oppo Find X — эти устройства компания намерена обеспечивать самым новым Android на протяжении 3 лет!
Если же говорить о патчах безопасности, то тут ситуация поприятнее. Базовая A-серия сможет рассчитывать на поддержку в течение трёх лет, а Oppo Reno и Oppo Find X всех четырёх лет.