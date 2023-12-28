Oppo добавит ИИ в собственные смартфоны уже в январе 2024 года

AndesGPT является попыткой компании предложить что-то прорывное в области генеративного ИИ на фирменных устройствах.

Новый ИИ обладает 7 млрд параметров и способен предложить множество интересных возможностей. Он также будет использовать функции, такие как Swapped Attention, и решать проблемы, связанные с первичным словесным рассуждением, которые часто возникают в подобных моделях.

Среди других особенностей AndesGPT стоит отметить его способность генерировать абстракции до 14 000 слов, что демонстрирует его впечатляющие возможности. Кроме того, модель способна обеспечивать быструю реакцию в 2.9 секунды, что в 2.5 раза быстрее, чем стандарт в индустрии.

В настоящее время неизвестно, будет ли генеративный ИИ доступен на международном уровне и будет ли использоваться OnePlus на своих устройствах.