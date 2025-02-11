Oppo Find X8 Pro выступил по качеству камер на уровне iPhone 16 Pro

В тестах DXOMARK смартфон набрал 157 баллов за качество камеры, заняв место в одном ряду с iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra. При этом он смог обойти iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro, но уступил Huawei Pura 70 Ultra (163 балла) и Google Pixel 9 Pro XL (158 баллов).

Слабым местом камеры оказался портретный режим (боке). Алгоритмы размытия фона иногда допускали ошибки, из-за чего часть объекта оказывалась нечеткой. Также были замечены небольшие проблемы с автофокусом в условиях низкой освещенности — задержка срабатывания могла приводить к потере резкости на движущихся объектах.