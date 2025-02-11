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Опубликовано 11 февраля 2025, 18:13
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Oppo Find X8 Pro выступил по качеству камер на уровне iPhone 16 Pro

В тестировании от DXOMARK
Лаборатория DXOMARK провела комплексное тестирование камер смартфона Oppo Find X8 Pro. Итоги испытаний показали, что устройство вышло на уровень iPhone 16 Pro, но не без оговорок.
Oppo Find X8 Pro выступил по качеству камер на уровне iPhone 16 Pro

© OPPO

В Oppo Find X8 Pro установлены четыре 50-мегапиксельные камеры: основная, ультраширокоугольная и два телеобъектива с различными уровнями увеличения. Главный сенсор, хоть и уступает по размеру прошлогоднему Oppo Find X7 Ultra, продемонстрировал хорошие результаты в фотографии, особенно в условиях слабого освещения. Камера успешно передает цвета, сохраняет детали и минимизирует шум, а снимки остаются четкими даже в сложных сценах.

Oppo Find X8 Pro выступил по качеству камер на уровне iPhone 16 Pro
© DXOMARK

Модель показала высокие возможности в «зум-съемке». Два телеобъектива (3-кратный и 6-кратный) обеспечивают достойный уровень детализации при съемке удаленных объектов. Однако в режиме видео детализация при увеличении оказалась хуже, чем у конкурентов.

© DXOMARK

В тестах DXOMARK смартфон набрал 157 баллов за качество камеры, заняв место в одном ряду с iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra. При этом он смог обойти iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro, но уступил Huawei Pura 70 Ultra (163 балла) и Google Pixel 9 Pro XL (158 баллов).

Слабым местом камеры оказался портретный режим (боке). Алгоритмы размытия фона иногда допускали ошибки, из-за чего часть объекта оказывалась нечеткой. Также были замечены небольшие проблемы с автофокусом в условиях низкой освещенности — задержка срабатывания могла приводить к потере резкости на движущихся объектах.

Oppo Find X8 Pro выступил по качеству камер на уровне iPhone 16 Pro
© DXOMARK

Съемка видео оказалась на высоком уровне: Oppo реализовала поддержку HDR Dolby Vision 10-bit, благодаря чему ролики выглядят насыщенными и реалистичными. Однако стабилизация не идеальна — при движении иногда возникают артефакты, а в темноте детализация заметно падает.

Источник:DXOMARK
Автор:Булат Кармак
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