Oppo Find X9 и X9 Pro дебютировали в Европе по цене в два раза дороже китайских — от €999

Oppo Find X9 и X9 Pro дебютировали в Европе по цене в два раза дороже китайских — от €999Терпим
Таким образом, европейские цены оказались почти вдвое выше китайских, где устройства стартуют примерно от €500.
Обе модели сохранили топовые характеристики: чип MediaTek Dimensity 9500, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумуляторы ёмкостью до 7 500 мАч.
Смартфоны получили премиальные материалы корпуса и камеры с оптикой Hasselblad, для которых отдельно предлагается фирменный телеконвертер за €499.
Find X9 будет доступен в трёх цветах — Velvet Red, Space Black и Titanium Grey. А вот старшая версия лишилась яркого красного варианта и выйдет только в Silk White и Titanium Charcoal.
Продажи в Европе стартуют в конце ноября. Find X9 и X9 Pro станут не только одними из самых мощных и автономных Android-флагманов 2025 года, но теперь еще и одними из самых дорогих.