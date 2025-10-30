Oppo Find X9 и X9 Pro дебютировали в Европе по цене в два раза дороже китайских — от €999

Find X9 будет доступен в трёх цветах — Velvet Red, Space Black и Titanium Grey. А вот старшая версия лишилась яркого красного варианта и выйдет только в Silk White и Titanium Charcoal.

Продажи в Европе стартуют в конце ноября. Find X9 и X9 Pro станут не только одними из самых мощных и автономных Android-флагманов 2025 года, но теперь еще и одними из самых дорогих.