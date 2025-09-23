Oppo Find X9 Pro набрал 4 млн баллов в AnTuTu и дебютирует 16 октября

Таким образом, Oppo отказалась от двойного 50-Мп телевика в пользу одной высокодетализированной камеры. Особое внимание уделено экрану: Find X9 Pro станет первым смартфоном с дисплеем Tianma «1nit bright», обеспечивающим защиту глаз и пиковую яркость до 3600 нит.

Что касается производительности, версия смартфона со спутниковой связью уже отметилась в AnTuTu с результатом 4 045 997 баллов, став одним из самых мощных устройств на рынке.