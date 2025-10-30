Телефоны
Опубликовано 30 октября 2025, 21:45
1 мин.

Oppo Find X9 Pro стал самым автономным смартфоном в истории тестов GSMArena

Рекорд — это достойно
Флагман Oppo Find X9 Pro установил рекорд автономности в тестах GSMArena, став самым выносливым смартфоном за всю историю площадки.
© GSMArena

По результатам испытаний устройство с чипом MediaTek Dimensity 9500 и батареей 7500 мАч проработало почти 22 часа при средней нагрузке — абсолютный рекорд для индустрии.

Ближайший конкурент, Xiaomi 17 Pro Max, отстал почти на полтора часа, показав 20 часов 50 минут. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max, лидер среди iOS-устройств, продержался около 18 часов, а прошлогодний Oppo Find X8 Pro — лишь 15 часов 18 минут.

© GSMArena

Эксперты GSMArena отметили, что столь впечатляющий результат стал возможен благодаря новой энергоэффективной платформе MediaTek и оптимизации программного обеспечения.

Это делает Find X9 Pro идеальным выбором для тех, кто ищет флагман с максимальным временем работы без подзарядки.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
