Oppo Find X9 Pro стал самым автономным смартфоном в истории тестов GSMArena

Опубликовано 30 октября 2025, 21:451 мин.
Oppo Find X9 Pro стал самым автономным смартфоном в истории тестов GSMArenaРекорд — это достойно
Флагман Oppo Find X9 Pro установил рекорд автономности в тестах GSMArena, став самым выносливым смартфоном за всю историю площадки.
По результатам испытаний устройство с чипом MediaTek Dimensity 9500 и батареей 7500 мАч проработало почти 22 часа при средней нагрузке — абсолютный рекорд для индустрии.
Ближайший конкурент, Xiaomi 17 Pro Max, отстал почти на полтора часа, показав 20 часов 50 минут. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max, лидер среди iOS-устройств, продержался около 18 часов, а прошлогодний Oppo Find X8 Pro — лишь 15 часов 18 минут.
Эксперты GSMArena отметили, что столь впечатляющий результат стал возможен благодаря новой энергоэффективной платформе MediaTek и оптимизации программного обеспечения.
Это делает Find X9 Pro идеальным выбором для тех, кто ищет флагман с максимальным временем работы без подзарядки.