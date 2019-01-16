Oppo готовит смартфон с 10-кратным зумом

Компания Oppo анонсировала к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, свою новую разработку в области камер для смартфонов.
На выставке MWC 2017 китайская компания Oppo представила двойную камеру для смартфона, которая обеспечивала 5-кратный зум без потери качества. Теперь компания показала, что не собирается останавливаться на достигнутом и вовсю работает над камерой с 10-кратным гибридным оптическим зумом.
Тройная камера такого смартфона сможет охватывать фокусные расстояния от 15,9 до 159 мм. Она получит ультраширокоугольный модуль, основной модуль в середине и «перископный» модуль для телефото съёмки. Предусмотрена оптическая стабилизации изображения.
По словам компании, такая камера отличается тонкостью, что необычно для подобных возможностей. Технология уже готова к массовому производству и на MWC 2019 можно ожидать анонс первого смартфона.