Oppo готовит смартфон с 10-кратным зумом

Компания Oppo анонсировала к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, свою новую разработку в области камер для смартфонов.

На выставке MWC 2017 китайская компания Oppo представила двойную камеру для смартфона, которая обеспечивала 5-кратный зум без потери качества. Теперь компания показала, что не собирается останавливаться на достигнутом и вовсю работает над камерой с 10-кратным гибридным оптическим зумом.