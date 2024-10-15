Oppo лишила базовый флагман Find X8 кнопки для камеры «как у iPhone»

Эту функцию оставили эксклюзивной для Pro-версии.

О том, что кнопка отсутствует на младшей модели, стало известно после публикации фотографий топ-менеджером Oppo, где рядом с коробками показан Find X8 без этой клавиши на боковой грани.

Как ожидается, аналог Camera Control на Find X8 Pro будет выполнять такие же функции, как и у iPhone 16: с её помощью можно будет запускать камеру, управлять зумом и делать снимки.

Вдобавок, корпус Pro-версии будет защищен по стандарту IP68/69, что позволит делать снимки под водой.

Базовый Find X8, как сообщают источники, получит оптический сканер отпечатков пальцев вместо ультразвукового, что позволило Oppo снизить себестоимость устройства. Официальная презентация серии Oppo Find X8 состоится 24 октября.