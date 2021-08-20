Oppo нашла новый способ вместить динамики смартфона внутри экрана

Сейчас же появилась информация о том, что китайский IT-гигант изобрёл новый способ внедрить динамики внутрь экрана смартфона. Как пишет Gizmochina, впервые соответствующая патентная заявка под номером CN109062536B была подана ещё 23 июля 2018 года. Но одобрили её совсем недавно — 17 августа 2021 года.

Новая технология состоит из экрана, способного вибрировать и издавать звук, и возбудителя, главной целью которого является приведение экрана в движение с целью получения звука. При этом дисплей смартфона имеет сразу несколько областей, производящих звук — каждая из них приводится в действие различными возбудителями.

Так, например, если пользователь смотрит видео в маленьком окне, то новая технология Oppo определяет, где именно оно находится и, выбрав соответствующую целевую звуковую область, заставляет её вибрировать и издавать звук через возбудитель.

Учитывая, что речь всё ещё идёт лишь о патенте, пока рано говорить, как скоро появятся первые смартфоны компании с поддержкой данной технологии. Более того, вполне вероятно, что подобные девайсы в конечном итоге вовсе не выйдут.