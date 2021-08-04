Oppo объяснила, как устроена невидимая селфи-камера в смартфонах

Главной целью было сделать селфи-камеру полностью незаметной для человеческого глаза. Ради этого компании пришлось пойти на несколько основных изменений в конструкции смартфона:

Во-первых, Oppo уменьшили физический размер пикселя дисплея в области камеры, не уменьшая разрешение дисплея в этом месте. Если бы количество пикселей оставили прежним, камера под экраном сквозь такую переполненную подсвеченными точками дисплейную матрицу не смогла бы ничего "разглядеть".

Во-вторых, проводку под дисплеем заменили новым прозрачным материалом, чтобы проводка в области камеры не снижала качество съёмки, а дисплей в случае нагрева не оказывал влияние на фотосенсор.

Также программистам компании пришлось доработать алгоритмы съёмки, чтобы компенсировать искажения и потерю качества из-за "утопленной" под слоями конструкции дисплея камеры.