Oppo объяснила, как устроена невидимая селфи-камера в смартфонах

Oppo объяснила, как устроена невидимая селфи-камера в смартфонахПришлось пойти на ряд ухищрений
Главной целью было сделать селфи-камеру полностью незаметной для человеческого глаза. Ради этого компании пришлось пойти на несколько основных изменений в конструкции смартфона:
Во-первых, Oppo уменьшили физический размер пикселя дисплея в области камеры, не уменьшая разрешение дисплея в этом месте. Если бы количество пикселей оставили прежним, камера под экраном сквозь такую переполненную подсвеченными точками дисплейную матрицу не смогла бы ничего "разглядеть".
Во-вторых, проводку под дисплеем заменили новым прозрачным материалом, чтобы проводка в области камеры не снижала качество съёмки, а дисплей в случае нагрева не оказывал влияние на фотосенсор.
Также программистам компании пришлось доработать алгоритмы съёмки, чтобы компенсировать искажения и потерю качества из-за "утопленной" под слоями конструкции дисплея камеры.
В частности, инженеры переписали алгоритмы ИИ для камеры в области баланса белого (чтобы камера из-под плёнки и стекла не сделала фото слишком жёлтым или слишком синим), расширенного диапазона (HDR) для компенсации более тусклых цветов. А также алгоритм научили бороться с дифракцией - "засветами" из-за бликов и преломления света, падающего на поверхность дисплея иначе, чем в случае, когда камера стоит отдельно от дисплея и находится "на поверхности".
Благодаря всем изменениям Oppo обещают, что в смартфонах с камерами под дисплеем надёжность этих самых дисплеев никак не снизится. Как не снизятся и характеристики яркости/контрастности (ряд покупателей предполагали, что предельными характеристиками пожертвуют ради "сохранности" подэкранной камеры).