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Сегодня в 22:30

Oppo объяснила, как устроена невидимая селфи-камера в смартфонах

Пришлось пойти на ряд ухищрений
После внедрения камер под экран смартфонов самыми частыми гипотезами были «сквозь такую камеру будут получаться плохие фото и видео» и «камера под экраном выведет экран из строя со временем», либо «экран поспособствует ускоренной деградации камеры из-за сложной конструкции». Oppo заверили, что этого не произойдёт, и объяснили особенности конструкции в смартфонах с невидимыми селфи-сенсорами.
Oppo объяснила, как устроена невидимая селфи-камера в смартфонах

Главной целью было сделать селфи-камеру полностью незаметной для человеческого глаза. Ради этого компании пришлось пойти на несколько основных изменений в конструкции смартфона:

Во-первых, Oppo уменьшили физический размер пикселя дисплея в области камеры, не уменьшая разрешение дисплея в этом месте. Если бы количество пикселей оставили прежним, камера под экраном сквозь такую переполненную подсвеченными точками дисплейную матрицу не смогла бы ничего "разглядеть".

Во-вторых, проводку под дисплеем заменили новым прозрачным материалом, чтобы проводка в области камеры не снижала качество съёмки, а дисплей в случае нагрева не оказывал влияние на фотосенсор.

Также программистам компании пришлось доработать алгоритмы съёмки, чтобы компенсировать искажения и потерю качества из-за "утопленной" под слоями конструкции дисплея камеры.

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Примеры фото, сделанных на подэкранную селфи-камеру смартфонов Oppo

В частности, инженеры переписали алгоритмы ИИ для камеры в области баланса белого (чтобы камера из-под плёнки и стекла не сделала фото слишком жёлтым или слишком синим), расширенного диапазона (HDR) для компенсации более тусклых цветов. А также алгоритм научили бороться с дифракцией - "засветами" из-за бликов и преломления света, падающего на поверхность дисплея иначе, чем в случае, когда камера стоит отдельно от дисплея и находится "на поверхности".

Благодаря всем изменениям Oppo обещают, что в смартфонах с камерами под дисплеем надёжность этих самых дисплеев никак не снизится. Как не снизятся и характеристики яркости/контрастности (ряд покупателей предполагали, что предельными характеристиками пожертвуют ради "сохранности" подэкранной камеры).