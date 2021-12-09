Oppo объявила предновогоднюю распродажу смартфонов и наушников

Представители бренда заявили, что в распродаже участвует, например, новинка линейки смартфонов Reno — Reno6. Стандартная цена устройства на базе чипа Qualcomm Snapdragon 720G и 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц составляет 32 990 рублей.

В рамках же распродажи телефон можно купить на официальной странице компании на Ozon и Яндекс.Маркете за 29 999 рублей до 26 декабря 2021 года.

При этом скидки можно найти и в фирменном магазине Oppo на AliExpress. Например, Oppo A54 в версии на 64 ГБ стоит 11 651 рублей, а в версии на 128 ГБ — 13 601 рубль. Также дешевле обычного продаётся Oppo A74 — всего за 13 991 рублей. Цена действительна до 10 декабря 2021 года.