Oppo откажется от двойного телеобъектива в Find X9 Pro — качество зума может пострадать

Если прошлогодняя модель имела сразу два телеобъектива, то теперь останется только один — перископ с разрешением 200 Мп.

При этом Oppo не использует популярный сенсор Samsung ISOCELL HP9, применяемый в других китайских флагманах. Вместо него компания остановилась на менее известном HP5 — матрице формата 1/1.56", что немного меньше по размеру. Это первый случай использования HP5 в перископическом модуле.

Источник подчёркивает, что на 10-кратном увеличении качество останется достойным. Однако на более высоком зуме Find X9 Pro, скорее всего, уступит предшественнику Find X8 Pro, у которого была пара телеобъективов для разных дистанций.

Также известно, что смартфон получит 50-Мп основную камеру, широкоугольный модуль с таким же разрешением и будет работать на новом чипе MediaTek Dimensity 9500.