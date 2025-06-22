Oppo подтвердила одну из характеристик серии Reno 14 — амортизирующую рамку

Как заявлено в рекламных материалах, серия Reno 14 призвана изменить представления о качестве сборки, материалах и эстетике смартфонов. Модели серии Reno 14 имеют внутреннюю структуру Sponge Armor — амортизирующую рамку — для равномерного распределения силы удара при падении. Рамка выполнена из авиационного алюминиевого сплава, как для прочности, так и для регулирования температуры.

Устройства имеют сертификаты IP66, IP68 и IP69 для защиты от брызг, погружения в воду и от струй воды под высоким давлением соответственно. В серии есть защищённый от коррозии USB-порт с платиновым покрытием.

Варианты цвета включают жемчужно-белый, лесной зелёный и титаново-серый.

Флагман Reno 14 Pro оснащён 6,83" OLED-экраном с разрешением 1,5K. Обе модели имеют «ультратонкие рамки», сертификацию HDR10+, поддержку HD-видео и адаптивную частоту обновления 120 Гц.

Reno 14 Pro оснащён чипом Dimensity 8450, Reno 14 — Dimensity 8350.