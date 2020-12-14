Oppo показала необычный смартфон, сгибающийся в нескольких местах

В разложенном состоянии, в свою очередь, смартфон имеет экран в 7 дюймов с минимальными рамками. Это решение может быть удобно для использования одновременно нескольких программ. К тому же компания предусмотрела наличие стилуса, спрятав его в корпус концептуального устройства. На данный момент технические особенности и дата выхода слайдофона остаются загадкой.