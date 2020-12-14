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Сегодня 17:07
Oppo показала необычный смартфон, сгибающийся в нескольких местах
Диагональ экрана может меняться в зависимости от нужд пользователя
Китайская компания Oppo показала необычный смартфон, которые сгибается сразу в нескольких местах. Сам производитель называет концептуальное устройство “слайдофоном”.
Известно, что в создании уникального “слайдофона” приняла участие дизайнерская студия Nendo из Японии. Аппарат оснащен двумя шарнирами и способен менять диагональ экрана в зависимости от предпочтений пользователя. К примеру, если необходимо лишь отследить уведомления или переключить трек - можно приоткрыть смартфона таким образом, чтобы диагональ экрана составила 1,5 дюйма.
В разложенном состоянии, в свою очередь, смартфон имеет экран в 7 дюймов с минимальными рамками. Это решение может быть удобно для использования одновременно нескольких программ. К тому же компания предусмотрела наличие стилуса, спрятав его в корпус концептуального устройства. На данный момент технические особенности и дата выхода слайдофона остаются загадкой.