Oppo показала смартфон с совершенно новым типом экранов

На первый взгляд может показаться, что это просто воссозданная технология Samsung, которую корейцы используют в своей флагманской линейке Galaxy уже который год подряд. Но на самом деле все не так просто. Во-первых, устройство от Oppo имеет более резкое скругление по бокам, в отличие от мягкого, чуть изогнутого исполнения от Samsung. Во-вторых, смартфон от Oppo благодаря новой технологии и вправду воспринимается как совершенно безрамочный, чего не скажешь о том же Galaxy S10 или Galaxy S10+. Что ж, ждем появления новых подробностей от Oppo.

Напомним, что уже сейчас ожидается появление подобного экрана в грядущем Vivo Nex 3, выход которого состоится во второй половине этого года. Стоит заметить, что Vivo и Oppo принадлежат одному холдингу — BBK. А значит, обе компании могут использовать общие наработки для скорейшего вывода новой технологии на рынок.