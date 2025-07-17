Oppo представила K13 Turbo — первый водонепроницаемый смартфон с активным охлаждением

Аппарат защищён по стандартам IPX9, IPX8 и IPX6, что делает его устойчивым к воздействию воды даже под высоким давлением.

Ключевая особенность модели — встроенный охлаждающий вентилятор с инновационными рассеивающими пластинами. Также заявлены фирменные системы «Тидал» и «Скоростной» охлаждающих двигателей, отвечающие за стабильную работу без перегрева в играх.