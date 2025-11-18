Oppo представила новые смартфоны Reno15 и Reno15 Pro в Китае

Модель Reno15 оснащена 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2640×1216 пикселей. Встроенный сканер отпечатков пальцев размещен под экраном. Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-Мп перископической камерой с 3,5-кратным зумом и 50-Мп широкоугольной камерой.

Фронтальная камера в обеих моделях имеет разрешение 50 Мп с автофокусом. Смартфон оснащен аккумулятором на 6200 мА·ч и поддерживает 80-ваттную проводную зарядку.