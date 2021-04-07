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Сегодня в 14:59
Oppo представила новый недорогой 5G-флагман Reno5 Z
С достойной камерой и AMOLED-дисплеем
В последнее время Oppo радует недорогими, но интересными смартфонами. Вот и на этот раз компания представила новый доступный 5G-флагман, получивший название Reno5 Z.
В основу смартфона лёг чип Dimensity 800U от MediaTek. При этом, как пишет Gizmochina, смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Размер AMOLED-дисплея новинки составляет 6,43 дюйма.
Сканер отпечатка пальцев встроен в экран, при этом в нём же сделали аккуратное отверстие под 16 Мп фронтальную камеру. Основная камера получила датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп.
Ёмкость аккумулятора Oppo Reno5 Z — 4310 мАч, есть быстрая проводная зарядка (30 Вт). Что же касательно цены новинки, то за неё просят 345 евро (31,8 тыс рублей).