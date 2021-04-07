Oppo представила новый недорогой 5G-флагман Reno5 Z

Сканер отпечатка пальцев встроен в экран, при этом в нём же сделали аккуратное отверстие под 16 Мп фронтальную камеру. Основная камера получила датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп.

Ёмкость аккумулятора Oppo Reno5 Z — 4310 мАч, есть быстрая проводная зарядка (30 Вт). Что же касательно цены новинки, то за неё просят 345 евро (31,8 тыс рублей).