Oppo представила Oppo Reno2 Z — упрощенную версию своего фото-флагмана
Стоит отметить, что оба смартфона крайне схожи, но при это все же имеют отличия. Так, например, оба девайса оснащены 6,5-дюймовыми экранами с разрешением FullHD, но при этом если у Reno2 соотношение сторон 20:9, то у Reno2 Z соотношение составляет 19,5:9. То же и по процессорам: если старшая версия работает на базе чипсета Snapdragon 730G, то младшая “довольствуется” MediaTek Helio P90.
Также в Oppo Reno2 Z установлена квадрокамера, правда в отличие от просто Reno2, здесь вместо телефото объектива установлен датчик глубины на 2 Мп. Остальные камеры имеют разрешение 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера выдвижная, на 16 Мп, причем в отличие от “старшего брата” механизм выполнен не в форме плавника акулы, а по аналогии с Xiaomi Mi 9T. Также Oppo Reno2 Z оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0. Из коробки устройство работает на базе Android 9, поверх которого установлена фирменная оболочка ColorOS 6.1.
Продажи смартфона стартуют уже 18 октября, вместе с Oppo Reno2. Попросят за устройство 29 990 рублей.