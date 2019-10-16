Oppo представила Oppo Reno2 Z — упрощенную версию своего фото-флагмана

Также в Oppo Reno2 Z установлена квадрокамера, правда в отличие от просто Reno2, здесь вместо телефото объектива установлен датчик глубины на 2 Мп. Остальные камеры имеют разрешение 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера выдвижная, на 16 Мп, причем в отличие от “старшего брата” механизм выполнен не в форме плавника акулы, а по аналогии с Xiaomi Mi 9T. Также Oppo Reno2 Z оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0. Из коробки устройство работает на базе Android 9, поверх которого установлена фирменная оболочка ColorOS 6.1.

Продажи смартфона стартуют уже 18 октября, вместе с Oppo Reno2. Попросят за устройство 29 990 рублей.