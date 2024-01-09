Oppo представила первый в мире смартфон сразу с двумя перископными камерами

Уникальной чертой является двойная перископная система: 65-мм 3-кратная перископная камера с сенсором Sony IMX890 и 135-мм 6-кратная телеобъективная камера с сенсором Sony IMX858. Обе камеры оснащены оптической стабилизацией изображения.

Find X7 Ultra также оснащен аккумулятором на 5000 мАч, поддерживающим 100 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой ColorOS.

На данный момент Oppo Find X7 Ultra доступен только в Китае, с ценами, начинающимися от $840 за версию 12/256 ГБ, $910 за 16/256 ГБ и $980 за самую дорогую версию 16/512 ГБ.