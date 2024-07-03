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Опубликовано 03 июля 2024, 07:29
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Oppo представила смартфон A3 на Snapdragon 695 и с 12 ГБ оперативки всего за $220

Отличный вариант за свою цену
Oppo выпустила новый смартфон A3, который сочетает в себе доступную цену и достойные характеристики.
Oppo представила смартфон A3 на Snapdragon 695 и с 12 ГБ оперативки всего за $220
© GSMArena

Этот бюджетный 5G-смартфон предлагает пользователям 6.7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Экран защищен новейшим стеклом Gorilla Glass 7i и способен достигать яркости до 1200 нит.

Новинка также может похвастаться чипом Snapdragon 695, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем на 256 или 512 ГБ с возможностью расширения через microSD-карту.

Основная камера устройства имеет сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и способностью записывать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Oppo представила смартфон A3 на Snapdragon 695 и с 12 ГБ оперативки всего за $220
© GSMArena

Также имеется 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в вырезе на экране и также поддерживает запись видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку до 45 Вт через порт USB-C 2.0 с адаптером VOOC. Это на 50% быстрее по сравнению с предыдущей моделью A2.

На китайском рынке Oppo A3 уже доступен для предзаказа через официальный онлайн-магазин Oppo.

Базовая модель 8/256 ГБ стоит около $220. Также доступны модели 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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