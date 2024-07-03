Oppo представила смартфон A3 на Snapdragon 695 и с 12 ГБ оперативки всего за $220

Также имеется 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в вырезе на экране и также поддерживает запись видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку до 45 Вт через порт USB-C 2.0 с адаптером VOOC. Это на 50% быстрее по сравнению с предыдущей моделью A2.

На китайском рынке Oppo A3 уже доступен для предзаказа через официальный онлайн-магазин Oppo.

Базовая модель 8/256 ГБ стоит около $220. Также доступны модели 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.