Oppo представила смартфон A5 Pro с защитой сразу по трем стандартам: IP66, IP68 и IP69

Устройство оснащено 6.7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и поддерживает работу в режиме влажного касания, а также в перчатках.

Одной из главных особенностей Oppo A5 Pro является защита по стандартам IP66, IP68 и IP69, что делает его устойчивым к воде, пыли и механическим повреждениям.

Кроме того, смартфон сертифицирован по военному стандарту GJB150A-2009 и обладает 360-градусной устойчивостью к падениям.

Внутри смартфона установлен процессор Dimensity 7300 с до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Устройство работает на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Основная камера представлена двумя модулями: 50 Мп и 2 Мп монохромным, а фронтальная камера на 16 Мп встроена в центре экрана.

Среди других характеристик — аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, 5G, стереодинамики и NFC.

Oppo A5 Pro будет доступен в нескольких конфигурациях по цене от 1999 юаней (около $275) в Китае с 27 декабря.