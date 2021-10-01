Oppo представила смартфон с 50 Мп камерой и огромным аккумулятором за 15 тысяч рублей

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Oppo представила смартфон с 50 Мп камерой и огромным аккумулятором за 15 тысяч рублейИ это на фоне с проблемами поставок у более премиальных моделей конкурентов
Несмотря на проблемы с производством полупроводников, китайские бренды обильно заполняют сегмент бюджетных смартфонов своими решениями. В стороне не осталась и Oppo.
Компания официально представила свой новый телефон — Oppo A55 4G. Отличительной особенностью устройства стал очень ёмкий аккумулятор на 5000 мАч и тройная основная камера с главным модулем на 50 Мп.
В основу смартфона лёг чип Helio G35 от MediaTek. «Поддерживает» его оперативная память от 4 до 6 ГБ и постоянная памяти от 64 до 128 ГБ. Стоит Oppo A55 4G соответственно 210 и 235 долларов (15 тыс и 17 тыс рублей).
Ещё из интересного стоит отметить, что работает новинка под управлением Android 11 с установленным поверх ColorOS 11.1. Также телефон оснащается быстрой зарядкой на 18 Вт.