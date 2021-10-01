Сегодня в 13:30

Oppo представила смартфон с 50 Мп камерой и огромным аккумулятором за 15 тысяч рублей

И это на фоне с проблемами поставок у более премиальных моделей конкурентов

Несмотря на проблемы с производством полупроводников, китайские бренды обильно заполняют сегмент бюджетных смартфонов своими решениями. В стороне не осталась и Oppo.