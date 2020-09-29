Oppo представила смартфон с 90 Гц дисплеем за 12 тысяч рублей

Внешним видом и некоторыми техническими особенностями, к слову, устройство напоминает более дорогой смартфон Oppo A53, который был представлен компанией еще в августе. Oppo A33 оснастили 6,5-дюймовым HD+ экраном с маленьким вырезом под 8 мегапиксельную селфи-камеру. Сердцем новинки выступил процессор Qualcomm Snapdragon 460.