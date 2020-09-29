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Сегодня 11:41
Oppo представила смартфон с 90 Гц дисплеем за 12 тысяч рублей
Речь о модели Oppo A33
Китайская компания Oppo презентовала новый смартфон с 90 Гц дисплеем. Речь о модели Oppo A33, которую оценили в 155 долларов, что в переводе на российские рубли дает 12 тысяч.
Внешним видом и некоторыми техническими особенностями, к слову, устройство напоминает более дорогой смартфон Oppo A53, который был представлен компанией еще в августе. Oppo A33 оснастили 6,5-дюймовым HD+ экраном с маленьким вырезом под 8 мегапиксельную селфи-камеру. Сердцем новинки выступил процессор Qualcomm Snapdragon 460.
Аппарат получил 3 ГБ внешней и 32 ГБ внутренней памяти и энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч. А работает устройство под управлением ColorOS 7.2. Что касается фотовозможностей, смартфон оборудовали трехмодульной камерой на 13, 2 и 2 Мп.