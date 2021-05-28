Oppo представила свой новый флагман Reno6 Pro+

Новинка оснащена 6,55-дюймовым Full HD+ экраном с частотой обновления изображения 90 Гц и вырезом в верхней левой части для селфи-камеры на 32 Мп. Что касается основной камеры, то в ней расположилось четыре датчика на 50, 16, 13 и 2 Мп. Сердцем устройства выступает процессор Qualcomm Snapdragon 870.

Reno6 Pro+ оборудован 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней. Работает смартфон на базе операционной системы ColorOS 11.3, которая, в свою очередь, основана на Android 11. Стоит также отметить и наличие аккумулятора на 4500 мАч с поддержкой быстрой подзарядки на 65 Вт. Минимальная стоимость смартфона составляет 630 долларов.