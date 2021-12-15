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Вчера в 23:29
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OPPO представила свой первый складной флагманский смартфон

Старт продаж в России пока не раскрывается
Компания OPPO презентовала свой первый складной флагманский смартфон OPPO Find N, который является результатом четырех лет исследований и разработок, а также шести поколений прототипов. Как заявили в OPPO, Find N представляет совершенно новый подход компании к складному форм-фактору.
OPPO представила свой первый складной флагманский смартфон

Смартфон имеет 7,1-дюймовый внутренний и 5,49-дюймовый внешний экраны. Благодаря соотношению сторон 8,4:9 внутренний экран разворачивается горизонтально, что позволит удобнее смотреть видео, играть в игры или читать книги, не поворачивая устройство.

Как заявили в компании, экран смартфона очень надежен, его можно сложить более 200 000 раз, что подтверждено исследованиями.

При раскладывании смартфона картинка плавно передается с внешнего экрана на основной внутренний экран. А при складывании устройства пользователь может провести пальцем вверх по краю экрану, чтобы продолжить использовать ту же функцию, что и на внешнем экране.

OPPO представила свой первый складной флагманский смартфон

Тройная камера смартфона состоит из 50 Мп основного сенсора Sony IMX 766, 16 Мп сверхширокоугольного объектива и 13 Мп телеобъектива, а также селфи-камеры как на внутреннем, так и на внешнем экранах.

OPPO Find N может выполнять функцию собственного штатива, что делает его компактным и удобным устройством для фото и видеосъемок. Например, режим FlexForm позволяет выполнять покадровую съемку в формате 4K HD легко и без помощи рук под любым углом до 120 градусов.

OPPO представила свой первый складной флагманский смартфон

OPPO Find N оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч. В комплекте к Find N идет беспроводная зарядка AIRVOOC. OPPO Find N получил боковой сканер отпечатков пальцев, который расположен в кнопке питания.

Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый и лиловый.

Старт продаж в России пока не раскрывается, но в Китае устройство станет доступно уже 23 декабря.

Источник: OPPO
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