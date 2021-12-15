OPPO представила свой первый складной флагманский смартфон

Смартфон имеет 7,1-дюймовый внутренний и 5,49-дюймовый внешний экраны. Благодаря соотношению сторон 8,4:9 внутренний экран разворачивается горизонтально, что позволит удобнее смотреть видео, играть в игры или читать книги, не поворачивая устройство.



Как заявили в компании, экран смартфона очень надежен, его можно сложить более 200 000 раз, что подтверждено исследованиями.



При раскладывании смартфона картинка плавно передается с внешнего экрана на основной внутренний экран. А при складывании устройства пользователь может провести пальцем вверх по краю экрану, чтобы продолжить использовать ту же функцию, что и на внешнем экране.