OPPO представила свой первый складной флагманский смартфон

OPPO представила свой первый складной флагманский смартфонСтарт продаж в России пока не раскрывается
Смартфон имеет 7,1-дюймовый внутренний и 5,49-дюймовый внешний экраны. Благодаря соотношению сторон 8,4:9 внутренний экран разворачивается горизонтально, что позволит удобнее смотреть видео, играть в игры или читать книги, не поворачивая устройство.
Как заявили в компании, экран смартфона очень надежен, его можно сложить более 200 000 раз, что подтверждено исследованиями.
При раскладывании смартфона картинка плавно передается с внешнего экрана на основной внутренний экран. А при складывании устройства пользователь может провести пальцем вверх по краю экрану, чтобы продолжить использовать ту же функцию, что и на внешнем экране.
Тройная камера смартфона состоит из 50 Мп основного сенсора Sony IMX 766, 16 Мп сверхширокоугольного объектива и 13 Мп телеобъектива, а также селфи-камеры как на внутреннем, так и на внешнем экранах.
OPPO Find N может выполнять функцию собственного штатива, что делает его компактным и удобным устройством для фото и видеосъемок. Например, режим FlexForm позволяет выполнять покадровую съемку в формате 4K HD легко и без помощи рук под любым углом до 120 градусов.
OPPO Find N оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч. В комплекте к Find N идет беспроводная зарядка AIRVOOC. OPPO Find N получил боковой сканер отпечатков пальцев, который расположен в кнопке питания.
Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый и лиловый.
Старт продаж в России пока не раскрывается, но в Китае устройство станет доступно уже 23 декабря.