Oppo представила удешевлённую версию своего флагманского смартфона

Oppo Find X2 Lite получил 6,4-дюймовый OLED-экран с загнутыми краями и разрешением Full HD+. Смартфон работает на базе Qualcomm Snapdragon 765 с энергоемким аккумулятором на 4025 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 В. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также стоит отметить наличие модуля NFC, что позволит расплачиваться смартфон бесконтактным способом. Что касается фотовозможностей, то смартфон оборудован четырехмодульной камерой с основным датчиком на 48 Мп, тогда как селфи-камера получила датчик на 32 Мп.

Oppo Find X2 Lite оценен в 500 евро или приблизительно 40 тыс рублей. Напомним, что стоимость флагманского смартфона Oppo Find X2, в свою очередь составляет 999 евро.