Oppo представила в Индии серию Reno 14 с чипом MediaTek и аккумулятором на 6000 мАч

В серию входят ожидаемые смартфоны Reno 14 и Reno 14 Pro. Экран обеих моделей поддерживает частоту обновления 120 Гц, разрешение 1,5K и яркость до 1200 нит. Reno 14 Pro оснащён 6,83" экраном LTPS AMOLED, Reno 14 — 6,59". В обеих моделях используется стекло Corning Gorilla Glass 7i и класс защиты IP66, IP68 и IP69.

Reno 14 и 14 Pro оснащены 3,5-кратным оптическим телеобъективом без потерь. Reno 14 Pro имеет основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную и телеобъективы. В обеих моделях поддерживается запись в формате 4K HDR (60 кадров в секунду).

Также Reno 14 Pro получил аккумулятор ёмкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Младшая версия получила батарею ёмкостью 6000 мАч с поддержкой SUPERVOOC мощностью 80 Вт.

По заявлениям Oppo, телефоны могут снимать под водой без специального чехла. Кроме того, под брендом AI появилась новая линейка программных функций, включая такие инструменты, как AI Editor 2.0, AI Perfect Shot и AI Recompose.