Oppo представила второе поколение флагмана с выезжающей набок фронтальной камерой
Смартфон является топовым устройством в модельном ряде Oppo и это заметно. Компания хоть и установила в Reno2 не самый мощный процессор Snapdragon 730G, но при этом в остальном “зарядила” его по полной. Так, в устройстве установлена квадрокамера на 48, 13, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера спрятана в корпусе и выдвигается при помощи очень интересного механизма, как это было в прошлом поколении. Также она может снимать фото с разрешением 16 Мп.
Еще смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с FullHD+ разрешением. Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, а постоянной 256 ГБ. Емкость аккумулятора устройства составляет 4 000 мАч, есть поддержка технологии быстрой зарядки на 20 Вт. Из коробки Oppo Reno2 будет работать на базе Android 9 с установленной поверх фирменной оболочкой ColorOS 6.1.
Старт продаж смартфона намечен на 18 октября, а цена на устройство составляет 39 990 рублей.