Oppo представила второе поколение флагмана с выезжающей набок фронтальной камерой

Еще смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с FullHD+ разрешением. Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, а постоянной 256 ГБ. Емкость аккумулятора устройства составляет 4 000 мАч, есть поддержка технологии быстрой зарядки на 20 Вт. Из коробки Oppo Reno2 будет работать на базе Android 9 с установленной поверх фирменной оболочкой ColorOS 6.1.

Старт продаж смартфона намечен на 18 октября, а цена на устройство составляет 39 990 рублей.