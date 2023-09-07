Oppo представит новый смартфон и сразу с 12 ГБ оперативки и 512 ГБ постоянной памяти уже 15 сентября

18:56, 07 сентября 2023
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Oppo представит новый смартфон и сразу с 12 ГБ оперативки и 512 ГБ постоянной памяти уже 15 сентябряНе будет ли это единственная особенность новинки?
Китайская компания Oppo готовит к запуску свой новый смартфон — A2 Pro. Инсайдеры утверждают, что презентация устройства состоится уже 15 сентября.
Согласно утечкам, Oppo A2 Pro получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Это обещает пользователям высокую детализацию изображения и плавные анимации.
Кроме того, дисплей будет поддерживать технологию 2160Hz PWM, которая снижает нагрузку на глаза.
В плане производительности, новинка порадует 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора превысит 5000 мАч, что обещает впечатляющую автономность.
Oppo пока не подтвердила официальную дату анонса, но всё указывает на то, что устройство появится на рынке в ближайшее время.