Oppo представит новый смартфон и сразу с 12 ГБ оперативки и 512 ГБ постоянной памяти уже 15 сентября

Согласно утечкам, Oppo A2 Pro получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Это обещает пользователям высокую детализацию изображения и плавные анимации.

Кроме того, дисплей будет поддерживать технологию 2160Hz PWM, которая снижает нагрузку на глаза.

В плане производительности, новинка порадует 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора превысит 5000 мАч, что обещает впечатляющую автономность.

Oppo пока не подтвердила официальную дату анонса, но всё указывает на то, что устройство появится на рынке в ближайшее время.