Oppo привезла в Россию недорогие смартфоны с 5000 мАч в аккумуляторе и NFC

”Мы назвали новую линейку OPPO A 2020 в честь начала нового десятилетия. Таким образом, мы хотим отметить успех, которого добились смартфоны серии A за последние десять лет, и одновременно поприветствовать новое поколение пользователей. Новое название также отражает концепцию нашего развития на ближайшие десять лет. Оно подчеркивает приверженность компании передовым технологиям и делает акцент на внимании к потребностям молодежи”, — рассказал вице-президент компании OPPO в России Винсент Лиу, комментируя новый нейминг серии.

Оба устройства получили 6,5-дюймовые экраны, разрешение которых составило 1600×720 пикселей. В качестве “сердца” смартфонов выступает Snapdragon 665. OPPO A9 и A5 оснащены сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, 3,5-мм аудиовыходом, а также аккумулятором на 5000 мАч с возможностью зарядить устройство через порт USB Type-C. Смартфон OPPO A9 2020 c 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти внутренней поступит в продажу по цене в 19 990 рублей, а OPPO A5 2020 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти появится в торговых сетях по цене в 13 990 рублей. Оба устройства можно будет приобрести уже 11 октября.