Oppo привезла в Россию недорогой смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой

В основу новинки лёг чип Snapdragon 680 4G, который достойно справляется со всеми современными задачами. При этом размер дисплея устройства — 6,59 дюйма. Разрешение экрана — FullHD+, а частота обновления — 90 Гц.

Из интересного можно отметить батарею на 5000 мАч и поддержку технологии SUPERVOOC, обеспечивающую зарядку на мощности 33 Вт.