Oppo привезла в Россию смартфоны среднего класса с улучшенной ночной съёмкой видео

В основу Oppo Reno5 лёг чип Snapdragon 720G от Qualcomm. При этом смартфон также получил поддержку быстрой зарядки (50 Вт) и AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц. В устройстве установлена квадрокамера с главным модулем на 64 Мп, в то время как фронтальная имеет разрешение 44 Мп. Оперативной памяти в нём — 8 ГБ, в то время как постоянной — 128 ГБ. И за всё это компания просит 29 990 рублей.