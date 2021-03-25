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Oppo привезла в Россию смартфоны среднего класса с улучшенной ночной съёмкой видео
И по очень приятной цене
Случилось то, чего фанаты Oppo ждали в последние недели. Компания наконец-то привезла в Россию свои новые смартфоны среднего класса, отличительной особенностью которых стала улучшенная ночная съёмка видео — линейку Reno5.
В основу Oppo Reno5 лёг чип Snapdragon 720G от Qualcomm. При этом смартфон также получил поддержку быстрой зарядки (50 Вт) и AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц. В устройстве установлена квадрокамера с главным модулем на 64 Мп, в то время как фронтальная имеет разрешение 44 Мп. Оперативной памяти в нём — 8 ГБ, в то время как постоянной — 128 ГБ. И за всё это компания просит 29 990 рублей.
Есть ещё и Reno5 Lite с 48 основной камерой и 32 Мп фронталной. Эта версия уже имеет менее мощную зарядку — всего 30 Вт. Но зато у неё и цена приятнее — 25 990 рублей.
Предзаказ обеих новинок стартуют уже с 25 март и продлится до 1 апреля 2021 года. Приобрести новинки можно как в официальном интернет-магазине Oppo, так и в магазинах-партнёрах.