Oppo раскрыла дату анонса смартфона Oppo A3 Pro — нас ждет три варианта цветов новинки

Oppo A3 Pro будет доступен в трех цветах: лазурный, розовый (Yun Jin Powder) и горный синий (Mountain Blue). Лазурный вариант будет иметь стеклянную заднюю панель, а розовый и синий — из веганской кожи.

Характеристики нового устройства еще не раскрыты, но известно, что он будет иметь размер 162,7 x 74,5 x 7,8 мм и 6.7-дюймовый дисплей.