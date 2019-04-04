Oppo Reno с 10-кратным зумом уже можно зарезервировать у производителя

Компания Oppo открыла в своём китайском официальном онлайн-магазине возможность зарезервировать смартфон Oppo Reno, торжественный анонс которого пока не состоялся.

Для смартфона указана цена, эквивалентная 1490 долларам. Это явная заглушка, настоящую цену компания объявит во время официальной презентации на следующей неделе.