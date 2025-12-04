Oppo Reno15 Pro возглавил список самых мощных субфлагманов декабря AnTuTu

Опубликовано 04 декабря 2025, 07:501 мин.
Oppo Reno15 Pro возглавил список самых мощных субфлагманов декабря AnTuTuДоминация MediaTek неоспорима
Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых мощных Android-субфлагманов декабря 2025 года. И лидером стал Oppo Reno15 Pro.
Модель на чипе Dimensity 8450 с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти набрала 2 133 069 баллов, опередив конкурентов в своём классе. На втором месте разместился базовый Oppo Reno15 с тем же процессором и конфигурацией — у него 2 118 556 баллов. Третью строчку занял Realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max, 12/256 ГБ).
Декабрьский топ оказался почти полностью под контролем MediaTek: большинство моделей в списке работают на чипах Dimensity 8450, 8400-Max, 8400 и 8350. В их числе iQOO Z10 Turbo, Oppo K13 Turbo 5G, Vivo Y300 GT, Redmi Turbo 4, Oppo Reno14 Pro и Reno14.
Единственный смартфон в рейтинге со Snapdragon — Realme GT Neo6 SE на базе Snapdragon 7+ Gen 3, подтвердивший высокую производительность линейки 7+ в средне-высоком сегменте.