Oppo сравнила свой складной смартфон Find N5 с карандашом — настолько новинка получилась тонкой

В разложенном состоянии его толщина будет меньше 7 мм, что сравнимо с карандашом, а в сложенном — менее 10 мм. Смартфон получит титановый корпус, обеспечивающий прочность, и, вероятно, защиту от воды по стандарту IPX8.

Find N5 оснащен батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 или 100 Вт и беспроводной магнитной зарядки мощностью 50 Вт. Устройство будет работать на базе Snapdragon 8 Elite с ColorOS 15 и Android 15.

Камера включает три 50-мегапиксельных модуля: основной с оптической стабилизацией, ультраширокий и перископ-телевик с 3-кратным оптическим зумом. Ожидается поддержка 2K-разрешения для внутреннего экрана.

Глобальная версия может выйти под брендом OnePlus Open 2, а анонс намечен на февраль.