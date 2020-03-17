Oppo уличили в ложной информации о своем флагмане во время презентации

Так, оба устройства в конечном итоге оказались более тяжелыми, чем представители компании заявляли со сцены. К слову, вице-президент Oppo Шен Йирен уже провел публичное выступление, в рамках которого принес извенения и заявил, что все желающие смогут вернуть купленные смартфоны в магазины. По словам представителя бренда, ошибка связана с тем фактом, что инженерный прототип и финальными вариант смартфона имеют немного разный вес.

Самое “забавное”, что по сути мы имеем дело с раздуванием “из мухи слона”, так как разница оказалась достаточно малой (от 5 до 13 г), но на официальном форуме очень многие высказались по поводу такого “обмана” в крайне негативном ключе.