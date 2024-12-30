Oppo все же выпустит складной смартфон Find N5, несмотря на долгий перерыв

Oppo все же выпустит складной смартфон Find N5, несмотря на долгий перерывА это значит, что ждем новый OnePlus Open...
Устройство станет преемником Find N3, представленного в октябре 2023 года, и обещает впечатляющие характеристики.
Согласно утечкам на Weibo, Find N5 будет оснащен внешним 6.4-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и внутренним 8-дюймовым экраном с разрешением 2K и такой же частотой обновления.
Основная камера получит три модуля по 50 Мп: главный, сверхширокоугольный и телеобъектив.
За производительность будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite, а емкость аккумулятора составит 5700 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети. Варианты памяти включают до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянки.
Ожидается, что Find N5 представят в феврале 2025 года, после китайского Нового года. Для международного рынка модель, вероятно, выйдет под брендом OnePlus Open 2.