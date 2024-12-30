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Опубликовано 30 декабря 2024, 07:47
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Oppo все же выпустит складной смартфон Find N5, несмотря на долгий перерыв

А это значит, что ждем новый OnePlus Open...
Oppo готовится выпустить складной смартфон Find N5 в 2025 году, пропустив модель Find N4 из-за суеверий, связанных с числом 4 в китайской культуре.
Oppo все же выпустит складной смартфон Find N5, несмотря на долгий перерыв
© Weibo

Устройство станет преемником Find N3, представленного в октябре 2023 года, и обещает впечатляющие характеристики.

Согласно утечкам на Weibo, Find N5 будет оснащен внешним 6.4-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и внутренним 8-дюймовым экраном с разрешением 2K и такой же частотой обновления.

Основная камера получит три модуля по 50 Мп: главный, сверхширокоугольный и телеобъектив.

Oppo все же выпустит складной смартфон Find N5, несмотря на долгий перерыв
© Weibo

За производительность будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite, а емкость аккумулятора составит 5700 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной сети. Варианты памяти включают до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянки.

Ожидается, что Find N5 представят в феврале 2025 года, после китайского Нового года. Для международного рынка модель, вероятно, выйдет под брендом OnePlus Open 2.