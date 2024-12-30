Oppo все же выпустит складной смартфон Find N5, несмотря на долгий перерыв

Устройство станет преемником Find N3, представленного в октябре 2023 года, и обещает впечатляющие характеристики.

Согласно утечкам на Weibo, Find N5 будет оснащен внешним 6.4-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и внутренним 8-дюймовым экраном с разрешением 2K и такой же частотой обновления.

Основная камера получит три модуля по 50 Мп: главный, сверхширокоугольный и телеобъектив.