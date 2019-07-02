Oppo выпустила антикризисный флагман дешевле 28 тысяч рублей

Компания Oppo объявила о скором выпуске смартфона Reno Z в России. Это недорогая модель с продвинутыми характеристиками.
Продажи Oppo Reno Z стартуют 12 июля 2019 года по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей. На российском рынке смартфон будет представлен в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, в двух градиентных расцветках: Пурпурный рассвет, Черный графит.
Oppo Reno Z оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+(2340 x 1080 пикселей), основной двойной камерой 48+5 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп, сканер отпечатков пальцев скрыт под экраном. Аппаратной основой стал процессор MediaTek Helio P90. Аккумулятор обладает ёмкостью 4035 мАч и поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0.