Oppo выпустила антикризисный флагман дешевле 28 тысяч рублей

Компания Oppo объявила о скором выпуске смартфона Reno Z в России. Это недорогая модель с продвинутыми характеристиками.

Продажи Oppo Reno Z стартуют 12 июля 2019 года по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей. На российском рынке смартфон будет представлен в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, в двух градиентных расцветках: Пурпурный рассвет, Черный графит.