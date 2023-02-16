Oppo выпустила гибкую раскладушку для конкуренции с Galaxy Z Flip 4 на глобальном рынке

Представители Oppo заявили, что они решили проблему складок в складных телефонах. Напомним, что это была одна из основных тем для дискуссий о том, покупать гибкие смартфоны или нет.

Основной экран Oppo Find N2 Flip 6,8-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED и поддерживающий частоту обновления 120 Гц. В то же время внешний дисплей имеет куда более скромные размеры — всего 3,26 дюйма — и частоту обновления 60 Гц.

Работает смартфон на базе процессора Dimensity 9000+ от MediaTek и имеет 8 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ памяти постоянной. Правда, есть возможность увеличить оперативку ещё на 4 ГБ программным путём.

Цена смартфона не самая маленькая — за новинку просят около 1000 долларов.