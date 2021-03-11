Oppo выпустила новый флагманский смартфон с камерой-микроскопом

Мало того, что её материал напоминает жидкий металл (хоть и является цельным куском стекла), так ещё и характеристики фотомодуля приятно удивляют. Так, например, 3 Мп модуль способен снимать с 60-кратным увеличением. Также он умеет снимать видео в формате FullHD.

Журналисты The Verge отмечают, что качество приближения камеры Oppo Find X3 Pro поражает. Пример фото монитора в режиме микроскопа можно оценить ниже: