Oppo запустил распродажу смартфонов со скидками до 10 тысяч рублей

Сэкономить 10 тысяч рублей компания предлагает на покупке OPPO A91. Так, если ранее смартфон продавался за 27 990 рублей, то вплоть до 30 ноября его можно приобрести за 17 990 рублей.

В то же время, OPPO Reno2 Z можно приобрести за 22 990 рублей. Отметим, что в обычное время модель продается за 27 990 рублей.

OPPO A52, в свою очередь, доступен за 14 990 рублей вместо прежних 17 990 рублей. А на 5 тысяч дешевле можно купить модель OPPO Reno2.

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