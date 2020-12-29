Определен Android-смартфон с лучшим соотношением цены-качества

Так, флагманом с лучшим соотношением цены-качества был назван Mi 10T Pro 5G. Напомним, что этот смартфон работает на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Также аппарат получил экран на 144 Гц и трехмодульную камеру на 108, 13 и 5 Мп. Первые покупатели в России могли приобрести этот смартфон за 45 990 рублей.

Лучшим камерофоном был признан Huawei Mate 40 Pro+, а в категории “флагман-универсал” лучшим назвали Xiaomi Mi 10. Эксперты также определили лучший складной смартфон - Samsung Galaxy Z Fold 2, а также лучший недорогой 5G-смартфон - OnePlus Nord.