Определен главный минус iPhone 12 mini

Новенький 5.4-дюймовый iPhone 12 mini — самый маленький смартфон Apple в флагманской линейки 2020 года. И именно размер и стал причиной появления в устройстве его главного недостатка — автономности. По словам обзорщиков, новенький iPhone 12 mini способен прожить один день от заряда лишь в том случае, если использовать в не очень активном режиме. В этом плане устройство показывает себя заметно хуже, чем остальная линейка iPhone 12, но все еще чуточку лучше, чем iPhone SE (2020).

Напомним, что согласно официальным данным, iPhone 12 mini способен проработать от одного заряда до 15 часов подряд при воспроизведении видео, в то время как у обычного iPhone 12 этот показатель равняется 17 часам, а у самого 12 Pro Max — 20 часов.