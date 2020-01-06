Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Так, лидером списка самых плавных смартфонов 2019 года стал Huawei Mate 30 Pro 5G, тогда как в прошлом рейтинге он занял самую последнюю строчку. Что касается второго места, то оно досталось смартфону Nubia Red Magic 3S, а замыкает тройку лидеров флагманское устройство OnePlus 7T Pro. В данном списке также присутствуют такие смартфоны, как Honor V30, Vivo NEX 3 5G, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Oppo Reno Ace.