Определен самый крупный поставщик аккумуляторов для смартфонов за 2020 год

Так, специалисты выяснили, что этот рынок в прошлом году добился в денежном выражении порядка 7,5 млрд долларов. Это значит, что по сравнению с 2019 годом он вырос на 7%. Самым крупным поставщиком аккумуляторов для смартфонов прошлого года была названа компания Amperex Technology Ltd (ATL). Отмечается, что она получила 42% выручки.

Второе место в этом списке досталось LG Energy с долей в 26%. На третьем месте, в свою очередь, расположился южнокорейская компания Samsung SDI. Вместе эти компании обеспечили 83% поставок.