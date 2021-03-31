Определен самый крупный поставщик аккумуляторов для смартфонов за 2020 год
Так, специалисты выяснили, что этот рынок в прошлом году добился в денежном выражении порядка 7,5 млрд долларов. Это значит, что по сравнению с 2019 годом он вырос на 7%. Самым крупным поставщиком аккумуляторов для смартфонов прошлого года была названа компания Amperex Technology Ltd (ATL). Отмечается, что она получила 42% выручки.
Второе место в этом списке досталось LG Energy с долей в 26%. На третьем месте, в свою очередь, расположился южнокорейская компания Samsung SDI. Вместе эти компании обеспечили 83% поставок.
Мы прогнозируем рост поставок аккумуляторных элементов на фоне растущего спроса на элементы высокой плотности для удовлетворения потребностей массового рынка и внедрения смартфонов 5G. Это будет дополнительно дополнено развитием технологии быстрой зарядки смартфонов.