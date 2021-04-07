Определен самый популярный среди россиян смартфон в 2021 году

Так, согласно опубликованным данным, с января по март 2021 году в России самым популярным смартфоном был iPhone 11 в разных модификациях. Отмечается, что в абсолютных значениях объем проданных iPhone вырос на 27% в денежном эквиваленте, достигнув 153 млрд рублей.

В то же время, по количеству проданных устройство первое место досталось смартфонам южнокорейской компании Samsung. Отмечается, что их доля выросла с 23 до 33%. Что касается второго и третьего места, на них расположились Xiaomi и Apple с долей 22 и 16% соответственно. В первой пятерке также числятся Honor и Huawei.