Телефоны
Сегодня в 07:02
Определен смартфон серии Xiaomi Redmi K с самым большим аккумулятором
Redmi K40 Gaming Edition
Стало известно, какой смартфон серии Xiaomi Redmi K получит самый большой аккумулятор. Выяснилось это благодаря тизеру Redmi K40 Gaming Edition, который представители бренда опубликовали в сети.
Ранее ходили слухи, что аппарат оснастят аккумулятором на 5000 мАч. Как выяснилось, его емкость будет еще больше — 5065 мАч.
По данным источников, аппарат станет самым легким и тонким игровым смартфоном. Для подтверждения его легкости Redmi опубликовала еще один тизер, на котором изображен Redmi K40 Gaming Edition с перышком.
Помимо прочего производитель поделился изображением, которым подтвердил поддержку быстрой зарядки на 67 Вт в смартфоне. Напомним, что ей оснащены и флагманские Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.
Представить новинку официально должны уже в конце апреля, а именно 27 числа.