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Определена настройка на смартфоне, которую стоит отключить

Речь об уведомлениях
Специалисты по кибербезопасности рассказали россиянам, какую настройку на смартфоне лучше отключить.
Определена настройка на смартфоне, которую стоит отключить

Так, согласно данным источника, отказаться стоит от текстовых уведомлений с важными данными. “В уведомлениях на смартфоне может приходить совершенно разнообразная конфиденциальная информация: баланс банковского счета, часть деловой переписки, сугубо личные сообщения и так далее. Существует риск того, что эту информацию увидит тот, кому она не предназначена, в том числе и злоумышленник”, — сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

В этой связи специалист порекомендовал отключить отображение текста в уведомлениях. Чтобы сделать это на iPhone следует найти в настройках приложение, которое может отправлять конфиденциальную информацию, выбрать его и нажать на пункт “Уведомления” - “Показ миниатюр” и коснуться на “Без блокировки”.

В смартфонах на базе Android сделать это переходя по следующим пунктам в настройках: “Настройки” - ”Экран блокировки” - “”ведомления” - “Только значки”.